Denizde kaybolduktan 12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şıpka konuştu:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize açıldıktan sonra alabora olan bottan atladıktan sonra kaybolan ve 12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şıpka o anları anlattı. Denize atladıktan sonra kayıp olan arkadaşı Serdar Sincan'ın "Sonumuz böyle mi olacaktı" dediğini ifade eden Şıpka bu söze çok üzüldüğünü söyledi. Muhasebeci ve mali müşavir olan Yaman Şıpka, daha önce öğrendiği bilgilerin kendisini hayata bağladığını kaydederken, eve gelip müjdeli haberi verdikten 10 dakika sonra babasını kalp krizi sonucu kaybettiğini söyledi

Olay Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natalie Sincan tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina'ya gelerek emniyet güçlerini aradı. Akşam 18.00 itibariyle ilçe jandarma ekipleri ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının arama çalışmaları bugün gün boyu sürdü.

Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Kurşunlu Güzelyalı arasında denizde yüzerken kurtarırken Natali Sincan'ın ise 20 saat sonra cansız bedeni Mudanya sahilinde bulundu.

Denizden sağ çıkan Yaman Şipka olay anını ve yaşadıklarını anlattı.

Şipka motorun arıza yaptığını fark ettiklerini motoru durdurduktan sonra arkadaşları Serdar ve Natali ile denize atladığını fakat olumsuz hava şartları sebebi ile 5 dakika içerisinde gözden kaybolduklarını kaydetti.

Denizde kaybolduktan sonra bir süre Serdar ve Natali Sincan ile bir arada durduklarını bu esnada Serdar'ın kendisine "Sonumuz böyle mi olacaktı" demesi üzerine büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Şıpka, "Yola çıktıktan bir müddet sonra motorun hararet yaptığını anladık. Motoru durdurup ara verdik. Bu esnada havada poyraz vardı. Biz denize atladık çok sert estiği için poyraz tekneyi bir tarafa bizi de bir tarafa attı. 5 dakika içinde gözden kaybolduk. Beklemeye başladık. Natali ile bir saate yakın konuştuk ama Serdar "sonumuz böyle mi olacaktı" deyince çok üzüldüm. Natali'nin cesedi bulundu, Serdar da hala aranıyor. Serdar'ı motive etmeye çalıştım ama Serdar gözden kayboldu. Daha sonra tesadüfen Natali ile bir araya geldik. Burada bir müddet sohbet ettik fakat daha sonra Natali de gözden kayboldu. Bu sefer kendi başımın çaresine baktım. Bildiğim bilgileri uyguladım. Hipotermi mesela çok işe yaradı. Deniz suyu yutmamam gerektiğini fazla efor sarf etmemem gerektiğini biliyordum ve bunlar hayatımı kurtardı. Eşimle 12 saat sonra bir araya gelmek müthişti. Lise arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eşime çok destek olmuşlar. Bir araya gelince çok mutlu olduk ama 5 dakika sonra Natali ve Serdar aklıma gelince o sevinç yerini hüzne bıraktı" dedi.

Aynı gün babasını kaybetti

Yaman Şıpka, kurtulduğuna sevinirken aynı gün babasının ani ölümüyle büyük şok yaşadı. Eve gelip babasına müjdeli haberi verdiklerini anlatan Yaman Şıpka, "Annem ve babam yaşlı olduğu için onlara haber verilmedi, ağabeyime haber verildi. Abim geldi İstanbul'dan onlarla birlikte kaldı gece. Tabi olay çok önemli olduğu için kurtulduktan sonra anne ve babama kendim haber vermek istedim. Sabah eşim, abim ve ben annemlerin yanına gittik. Ben onlara iyi olduğumu söyledim. Evden çıktıktan 10 dakika sonra abim arayıp babamın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Daha sonra babamı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA