Denizde mahsur kalan balıkçıları sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 amatör balıkçı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde amatör balıkçılık yapan Şuayip Camuzcu, Murat Kaya ile Mustafa Karabörk "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı. Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınana balıkçılar, bir süre bekledikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutnalığı ekipleri kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Ekipler, fırtına ve yağmur nedeniyle 3 kişiyi bota güçlükle aldı.

Botla Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, güvenli şekilde karaya ulaştırılan balıkçılar, ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA