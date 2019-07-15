Denizde oluşan hortum kameralara yansıdı

Sinop'un Türkeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu.

Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyü Güllüsü mevkisinin yaklaşık bin metre açıklarında oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sahil açıklarında oluşan hortum, 10 dakika sonra gözden kayboldu. Yaşanan doğa olayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA