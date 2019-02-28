Denizde teknesiyle mahsur kalan balıkçı kurtarıldı

ANTALYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde mahsur kalan balıkçı, teknesiyle birlikte Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerini alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara'da meydana geldi. Balık tutmak için teknesiyle denize açılan bir balıkçı, rüzgarın etkisini artırmasıyla geri dönemedi. 112 acil yardım hattını arayan tekne sahibinin yardımına, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uygun bir yere çekildi.

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DHA