Mucize Doktor final mi olacak? Mucize Doktor bitiyor mu? Neden final yapacak? Finali nasıl olacak?ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 27 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izleMasumlar Apartmanı dizisinde üzücü veda: Farah Zeynep Abdullah ayrılıyor!Gram altın yükselişte! 27 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün fiyatı ne kadar?Erdem Cıbız kimdir, nereli, kaç yaşında?Rekabet Kurulu Üyesi Cengiz Çolak kimdir?Manisa'da korkunç olay! Fotoğraf çektirmek için trenin üzerine çıkan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | Nordmende NM58350 58" Ultra HD Android Smart Tv A101'de!SON DAKİKA! Emekli amirallerin Montrö Bildirisi'ne ilişkin flaş açıklama: İfadeleri alınmaya başlandı!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Mayıs 2021 Perşembe
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Denizde yaşam mücadelesi! İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

Denizde yaşam mücadelesi! İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Denizde yaşam mücadelesi! İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

Sığınmacı ve göçmenlerin umuda yolculukları devam ediyor.  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı20210527-2-48482929-65542303.jpg20210527-2-48482929-65542304.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT