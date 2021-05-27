Denizde yaşam mücadelesi! İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

Sığınmacı ve göçmenlerin umuda yolculukları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı