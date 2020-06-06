Denizden demir yığını çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında denizde yapılan temizlikte demir yığını çıktı.

Tekirdağ'ın şehir merkezinde Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde denizin dibinde dalgıçların ve kepçe yardımıyla temizlik yapıldı. Yapılan temizlik çalışmalarında dalgıçların denizin dibinde tespit ettikleri atıklar kepçe yardımıyla denizden yukarı çekildi. Temizlik çalışmaları sonrasında denizin dibinden demir yığını çıktı.

Süleymanpaşa Belediyesince Çevre Günü kapsamında Tarihi Bedesten önünde denizden çıkarılan malzemelerden oluşturulan fotoğraf sergisi ve stant açarak çevre bilinci ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte broşür dağıtan ekipler, Süleymanpaşalılara çevrenin korunması ile ilgili neler yapılabileceği ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesinin çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, aynı zamanda çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu 5 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara balon ve rüzgar gülü hediye edildi.

Süleymanpaşa İskelesi'nin bulunduğu alanda denizden çıkarılan atıkların fotoğraflarının ve Süleymanpaşa Belediyesinin "Atmazsan Batmaz" sloganıyla yürüttüğü çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmaları ile ilgili görsellerle oluşturulan sergi, gün boyunca vatandaşların ilgisine sunulurken, bilgilendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çevre bilinci, çok küçük yaştan itibaren kazandırılması gereken bir erdemdir. Süleymanpaşa Belediyesi olarak okulların açık olduğu dönemlerde ilkokul ve anaokullarında çevre bilinci ve özellikle geri dönüşüm ile ilgili eğitim çalışmaları, geri dönüştürülebilir atık toplama yarışmaları düzenliyoruz. Ayrıca Atmazsan Batmaz kampanyamızla birlikte şehrimizde çok büyük bir geri dönüşüm atağı başlattık ve bir yıldan bu yana ciddi miktarda atığı geri kazandık. Belediye olarak geri dönüştürülebilen her türlü atığı bir telefonla hemşehrilerimizin evlerinden topluyoruz. Önümüzdeki süreçte Sıfır Atık hedefi ile Süleymanpaşa'mızı bu alanda Türkiye'nin adından en çok söz edilen kent yapmak için büyük bir şevkle çalışıyoruz. Bu vesileyle Dünya Çevre Günü'müzü kutluyor, daha temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir Süleymanpaşa'yı inşa ederek gelecek nesillere aktarabilme ülkümüzü hep birlikte gerçekleştirebilmemizi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA