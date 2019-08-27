Denize atlarken kayalıkların arasına düşen tatilci öldü

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, denize atlarken kayalıkların arasına düşüp, sıkışan tatilci Sedat Yılmaz (37), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Akçakoca'nın Değirmenağazı mevkisinde meydana geldi. Ayfonkarahisar'dan Akçakoca'ya tatil için gelen Sedat Yılmaz, denize girmek istedi. Kayalık alana çıkan Yılmaz çevredekilerin uyarılarını dikkate almayıp denize atladı. Denizin dibinde bulunan kayalık alana sıkışan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Yılmaz'ı kayalıklardan çıkardı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat Yılmaz'ın cansız bedeni incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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DHA