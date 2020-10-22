Denize düşen adama koronavirüs korkusundan yardım eli uzatmadılar!

Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş isimli bir vatandaş bir an dengesini kaybedip denize düştü. Olayı görenler itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar ise koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler. O anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.