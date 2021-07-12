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  3. Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için deniz keyfi yapmak isteyen 17 yaşındaki iki gençten biri boğuldu, diğeri ise suda kayboldu.

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Yaz aylarının acı gerçeklerinden biri de boğulma vakaları... Havaların ısınmasıyla birlikte yurdun dört bir yanından acı haberler gelmeye başladı. Sulama kanalları, göller, barajlar, nehirler... Serinlemek isteyen insanlara mezar oluyor. Sıcak havadan bunalarak, kendileri suya bırakan insanlar geride gözü yaşlı ailelerini bırakıyor.

DENİZ KEYFİ KABUSA DÖNDÜ

Kahreden bir boğulma haberi de Hatay'dan geldi. Eğlenmek için birlikte vakit geçiren arkadaşlar, deniz keyfi yapmak istedi. 17 yaşlarında olan iki genç denize girdi, ancak eğlenceleri kısa sürede kabusa döndü. Memik Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarılırken, Kadir Köktaş ise kayboldu.

DENİZE GİRDİKTEN BİR SÜRE SONRA SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri suda kayboldu. Numune Evler Mahallesi sahilinde denize giren Memik Bozkurt (17) ve Kadir Köktaş (17) suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye dalgıç, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ekipler Bozkurt'un cesedini sudan çıkardı. Ekipler suda kaybolan Köktaş'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

Denize giren 17 yaşındaki iki gencin kahreden sonu! Biri boğuldu, diğeri kayboldu

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