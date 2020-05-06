Denize giren 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, denize girip, sahilde güneşlenen 2 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları ile sahiller geçici süreyle kapatıldı.

Kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Amasra Büyük Liman'da 20 yaşlarında 2 arkadaşın plajda güneşlenip denize girdiğini fark etti. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Gençler daha sonra merkezden ayrıldı.

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Kaynak: DHA