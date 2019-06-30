Denize giren kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.Alınan bilgiye göre, denize girmek için ailesiyle Bolu'dan Kerpe plajına gelen İsmail B. (14) ile ablası Emine B. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.Oyun oynadıkları düşünülerek ilk...

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