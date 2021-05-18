Denize girmek yasak mı 2021? Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlar yasaklandı mı, ne zaman açılacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Bu süre sonuna kadar spor salonları kapalı olmaya devam edecek. Bu işyerlerinin faaliyetlerine İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile karar verecek.

DENİZE GİRMEK YASAK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme genelgesinde denize girmenin yasak olup olmadığıyla ilgili net bir açıklama yapılmazken hafta içi yasağın bitme saati olan saat 21.00'e kadar vatandaşların denize girebileceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yasak olduğu için denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

PLAJLAR AÇIK MI, KAPALI MI? PLAJLAR YASAKLANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Genelge de plajların açık olup olmama ve yasak olma durumuyla ile ilgili de net bir açıklama yapılmazken plajların da hafta içi açık olabileceği tahmin ediliyor. Cumartesi ve pazar günü ise yasaktan dolayı plajların kapalı olacağı açıklandı.

PİKNİK YERLERİ AÇIK MI, KAPALI MI 2021? PİKNİK YERLERİ YASAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs'tan itibaren başlayan kademeli normalleşme döneminde piknik yerleri açık veya kapalı olması vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede piknik yerlerinin açık veya kapalı olduğuna dair net bir açıklama gelmedi. Hafta sonu pikniğe gitmek isteyenler için ise hafta sonu olacak sokağa çıkma yasağından ötürü piknik yapmanın yasak olduğu kararlaştırıldı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK 2021?

Koronavirüsün oluşturduğu riski yönetme amacıyla alınan kararlar doğrultusunda kademeli normalleşme sürecine girildi. Ancak vaka sayılarını kontrol altında tutmak amacıyla toplu etkinliklere izin verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda düğün vb. organizasyonların 1 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmayacağı ifade edildi. Evlilik hazırlığındaki çiftler ise düğün sezonunun açılmasını bekliyor. Ancak düğünlerin ne zaman serbest olacağı henüz netlik kazanmadı.