Denizle'de kütüphane açılışına yoğun ilgi

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, törenle hizmete açıldı. Açılışa yaklaşık 5 bin kişi katılırken, kuruma kayıt yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Menkezefendi Belediyesi tarafından yapımına geçen yıl başlanan, projesiyle Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Sign Of The City Awards" organizasyonunda "En İyi Hizmet Yapıları" kategorisinde, Altın Kelebek Ödülü'nü alan Merkez Kütüphane, bugün törenle açıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ile çeşitli ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri törene katıldı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip, 120 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta, kütüphaneye kayıt yaptırmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken 4 katlı binayı incelemek isteyen vatandaşlar, kütüphanedeki bölümleri tıklım tıklım doldurdu. Bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için kütüphanelerin yanı sıra konferans salonu ve açık hava tiyatrosu da bulunduran kütüphanede, engelliler için inşa edilen Aşık Veysel Kütüphanesi de dikkat çekti.

'ŞEHRİN GELECEĞİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR'

Konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Çok farklı bir proje hayata geçirdik. Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat halkımıza hizmet verecek. Bu tesis, kurdelesi kesildikten sonra asla kapatılmayacak. Merkezefendi ilçemizde 60 bin öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kütüphanemiz için ücretsiz servis olanağı sağlayacağız. Bu kütüphanemizde geceleri ücretsiz çorba ikramı yapılacak, 24 saat ücretsiz çay ikram edilecek. Kütüphanemize 28 günde toplam 28 bin kayıt yaptırıldı. Biz bu şehrin geleceğinin eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şehrimizin geleceğinde kitabın çok önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu şehirde yapılması gereken bize göre en önemli yatırım entelektüel sermaye yatırımıdır. Merkez Kütüphanemiz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Merkez Kütüphane'nin açılış kurdelesini kesti.

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DHA