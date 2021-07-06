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  3. Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler! 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler! 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, denizin ortasında yaşam mücadelesi veren göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri koştu. Lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler! 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Göçmenlerin dramı devam ediyor. Yine daha iyi bir hayat hayali ile çıktıkları yolda ölümle burun buruna geldiler. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

LASTİK BOTTA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Denizlerde göçmen dramı! Ölümle burun buruna geldiler 51 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

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