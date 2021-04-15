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Denizlerdeki göçmen dramı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenlerin Yunanistan'a geçme umutları devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Denizlerdeki göçmen dramı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılarak Türk karasularına itildi. Göçmenlerin yardımına Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot koştu.

Kurtarılan 34 düzensiz göçmen Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik askerleri göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Denizlerdeki göçmen dramı! Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

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