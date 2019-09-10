Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak

Bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa'da perşembe günü Akhisar Belediyesi ve cuma günü de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezona yoğun bir tempoda hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık turnuvasına katılacak olan Denizli Basket, perşembe günü Akhisar Belediyesi, cuma günü ise Manisa BŞB ile karşı karşıya gelecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Ateşdağlı, "İlk maçlarımızı oynayacağız. Bu turnuva bizim için antrenman turnuvası. Takımımızı görmek, bütün oyuncularımızı oynatmak istiyoruz. Çeşitli rotasyonlar deneyeceğiz. Keyifli hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Akhisar Belediyesi de Manisa Büyükşehir Belediyespor da iyi takımlar. Önemli olan, oyuncularımızın birbirleriyle uyumunu sağlamak. Onun için kazanmak ve kaybetmek birinci planda olan şeyler değil Bizim için eksileri, artıları görmek çok iyi olacak" dedi.

"Federasyon Kupası önemli bir turnuva"

Başantrenör Ateşdağlı, Manisa'da oynayacakları iki hazırlık maçının ardından 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında da Federasyon Kupası'nda boy göstereceklerini ifade etti. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Şahin Ateşdağlı, "Federasyon Kupası önemli bir turnuva. Her takım hem kendini görüyor hem rakip takımları görüyor. Kupanın Eskişehir'de düzenlenecek olması da güzel. Grubumuzda mücadeleci takımlar var. Banvit, altyapıya inanılmaz yatırımlar yapmış bir takım. Gemlik, düzenli basketbol oynayan bir takım ve genç, mücadeleci. Bizim için bu turnuva da son derece verimli geçecek" diye konuştu.

Öte yandan antrenmanlarda oyuncularının istek ve arzularından son derece memnun olduğunu ifade eden Ateşdağlı, çalışmalarda oyuncuları kadar mücadele ediyor.

Kaynak: İHA