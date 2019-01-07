Denizli Basket sezonu lider tamamladı

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 11. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nü ağırlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibini 83-55 mağlup etti. Bu galibiyet ile namağlup unvanını sürdüren Denizli Basket Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, evinde oynadığı TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü maçını kazanarak 10'da 10 yaptı. Ligin 11. haftasına kadar namağlup yoluna devam eden Denizli Basket, maçtan 83-55 galip ayrılarak ligin ilk yarısını lider tamamladı.

İlk periyot itibariyle sahaya ağırlığını koyan Denizli Basket 21-12 skoru ile ilk 10 dakikalık süreyi tamamladı.

2. periyotta da üstünlüğünü kabul ettiren ve ataklarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 44-31 skoruyla içeri girdi.

3. periyotta da TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü karşısında aynı konsantre ile mücadelesini sürdüren Denizli Basket 62-39 skoruyla avantajını korudu.

Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Denizli Basket müsabakayı 83-55 kazandı ve böylelikle ligde oynadığı 10. maçtan da galip ayrıldı.

"Maça güzel başladık"

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Ligde oynadığımız 10 maçı da kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün evimizde TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübünü ağırladık. Maça güzel başladık. İlerleyen dakikalarda da istediklerimizi sahaya yansıttık ve güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle beraber yenilmezlik serimizi sürdürerek ligin ilk yarısını lider bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Seyircimizin önünde kazanmak bizleri ayrı bir motive ediyor. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA