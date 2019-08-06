Denizli Bayram namazı saat kaçta 2019 – İşte Kurban bayramı namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, Denizli Kurban bayramı namaz saatlerini açıkladı. Peki Denizli bayram namazı saat kaçta? İşte Kurban Bayramı namaz saatleri

11 Ağustos 2019 Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı Namazı saatleri açıklandı. Öte yandan 2019 Kurban Bayramı'na özel en güzel en anlamlı en güncel ve sevdiklerinizi tek bir SMS ile sevindirebileceğiniz onları unutmadığınızı gösterebileceğiniz mesajları sizler için derledik.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimi ile birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli olmuştu. Bu sene Kurban bayramı hafta sonundan başladığı için 9 günlük bayram tatili hayal oldu.

Denizli Bayram namazı saat kaçta 2019

Kurban Bayramının birinci günü 11 Ağustos pazar gününe denk geliyor. Bayram 14 Ağustos Çarşamba günü bitiyor.

Denizli’de Kurban Bayram namazı 06:51 de eda edilecek.

İl, İl Kurban bayramı namazı saati

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Adana: 06:27

Adıyaman: 06:14

Afyonkarahisar: 06:44

Ağrı: 05:53

Aksaray: 06:16

Amasya: 06:20

Ankara: 06:33

Antalya: 06:46

Ardahan: 05:52

Artvin: 05:55

Aydın: 06:56

Balıkesir: 06:53

Bartın: 06:33

Batman: 06:03

Bayburt: 06:03

Bilecik: 06:44

Bingöl: 06:04

Bitlis: 05:58

Bolu: 06.37

Burdur: 06:47

Bursa: 06:48

Çanakkale: 06:59

Çankırı: 06:29

Çorum: 06:24

Denizli: 06:51

Diyarbakır: 06:06

Düzce: 06:38

Edirne: 06:56

Elazığ: 06:09

Erzincan: 06:07

Erzurum: 05:59

Eskişehir: 06:43

Gaziantep: 06:19

Giresun: 06:09

Gümüşhane: 06:06

Hakkâri: 05:53

Hatay: 06:25

Iğdır: 05:48

Isparta: 06:45

İstanbul: 06:47

İzmir: 06:58

Kahramanmaraş: 06:20

Karabük: 06:32

Karaman: 06:36

Kars: 05:51

Kastamonu: 06:27

Kayseri: 06:24

Kilis: 06:21

Kırıkkale: 06:31

Kırklareli: 06:53

Kırşehir: 06:29

Kocaeli: 06:43

Konya: 06:37

Kütahya: 06:45

Malatya: 06:13

Manisa: 06:57

Mardin: 06:05

Mersin: 06:30

Muğla: 06:55

Muş: 06:00

Nevşehir: 06:28

Niğde: 06:29

Ordu: 06:11

Osmaniye: 06:24

Rize: 06:01

Sakarya: 06:41

Samsun: 06:17

Şanlıurfa: 06:13

Siirt: 06:00

Sinop: 06:21

Şırnak: 05:58

Sivas: 06:17

Tekirdağ: 06:53

Tokat: 06:18

Trabzon: 06:04

Tunceli: 06:07

Uşak: 06:49

Van: 05:53

Yalova: 06:46

Yozgat: 06:25

Zonguldak: 06:35

Bayram namazı kılınışı

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur.

Bundan sonra üç kere tekbir alınır.

Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir:

imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler.

İkinci Tekbir:

ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir kısaca durulur.

Üçüncü Tekbir:

Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatın kılınışı :

İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur.

Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.

Bayram Namazı farz mıdır?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram Namazı kaç rekat?

: Hem Ramazan hem Kurban bayramı namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.