Denizli böylesini görmedi! Çıplak adam sokaklarda böyle turladı

Denizli’de Merkezefendi İlçesi Albayrak Meydanı’nda bir kişi trafiğin yoğu olduğu cadde de çıplak bir vaziyette koşmaya başladı. Hemen ardından bir sürücünün de arabasından inip çıplak adamın peşinden koştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean böyle kaydedildi.