Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi hibe etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi hibe etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Çardak ilçesinde 41 bin dekar alanın üzerinde 467 üreticinin kullanacağı katı gübre dağıtma römorku ile 47 bin dekar alanın üzerinde 472 üreticinin faydalanacağı tohum eleme makinesi hibe etti. Çardak ilçesindeki üreticilerin, maliyetlerini düşürmek ve iş gücü gibi temini zor olan kaynaklardan tasarruf ederek daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen makine teslim töreni Çardak Şehit Ahmet Ulukavak Kapalı Pazaryeri'nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ile üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda üreticilere destek olduklarını Çardaklı üreticilerden gelen katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi talebini hemen yerine getirdiklerini ve sundukları desteğin faydalarını anlatan Başkan Zolan, desteklerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Çiftçilerimiz bol ve kaliteli üretim yapsın inşallah. Bizim derdimiz herkes yaptığı işin karşılığını güzel bir şekilde kavuşsun istiyoruz" dedi.

"Ürettiğimiz zaman güçlüyüz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Üreten insanların yanında olmamız, onları işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Üretimlerimizi artırmak gerekiyor. Bu ekipmanlarla üretimleri artırarak devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Ürettiğimiz zaman daha kaliteli ve daha çok ürettiğimiz zaman, çiftçilerimize destek verdiğimiz zaman güçlüyüz. Geleceğimiz daha aydınlık. Birlik ve beraberliğimizi daim olsun. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Herkese kaliteli ürünler, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum " diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Çardak ilçesine hibe edilen katı gübre dağıtma römorku ile tohum eleme makinesini inceledi.

Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri için dev yatırım
Kayseri için dev yatırım
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!