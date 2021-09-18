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  3. Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!

Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Denizli’nin Honaz ilçesinde saat 2.45’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!

Denizli gece saatlerinde sallandı. 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 2.45’te merkez üssü Denizli’nin Honaz ilçesi olan  3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise merkez üssü Karapınar olan deprem 6.4 km derinliğinde 4 şiddetinde saat 02.45'te meydana geldi.

Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!

AĞIR HASARLI EVDEKİ 10 KİŞİ ÇADIRA YERLEŞTİRİLDİ

Denizli'de meydana gelen depremin ardından Çal ilçesinde birkaç yapı hasar gördü. Ağır hasarlı bir evde yaşayan 10 kişilik aile yıkılma riskine karşı tahliye edilerek AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştirildi.

Denizli gece 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı!

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