Denizli genelinde düzenlenen operasyonda 113 şüpheli tutuklandı! 2 bin kişiye para cezası kesildi!

Denizli’de il genelinde yapılan denetimler sonucunda, ev, iş yeri ve apartlar başta olmak üzere 160 farklı adrese inceleme başlatıldı. Yapılan sorgulamalar sonrasında 15 bin 202 kişi sorgulanmak üzere merkezlere götürülürken, araması bulunan 113 kişi ise tutuklandı.



İL GENELİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

13- 19 Mart 2023 arasında gerçekleştirilen denetimler sonrasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 160 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 15 bin 202 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 3 içkili mekanda yapılan denetimde bir yabancı uyruklu kişi yasal kalma iznin olmadığı belirlendi ve idari işlem başlatıldı. Bir apartmanda ise fuhuş olayında yer alan 2 kişiye de 7 bin 830 TL idari para cezası, 1 kişiye “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem yapıldı.





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ONLARCA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Denizli'de il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 29 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet kılıç, 3 adet pala, 1 adet mınçıka, 1 adet muşta, 1 adet kelepçe, 1 adet çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı köpek, 1 adet çalıntı cep telefonu ve 5 adet çalıntı alkol malzemesi ele geçirildi.