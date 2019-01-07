Denizli Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Pari Denizli Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu oldu. Peki Denizli Honaz belediye başkan adayıTurgut Devecioğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidirdir?

TURGUT DEVECİOĞLU KİMDİR?

Turgut Devecioğlu, 1964 yılında Honaz’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. 1994 yılından itibaren Honaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Honaz Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürütmekte.

Turgut Devecioğlu, aynı zamanda Denizli Esnaf Odaları Birliği yönetim kurulu üyeliği, TESK Denizli delegeliği görevlerinde bulunmakta.

Esnaf teşkilatlarında yürüttüğü görevleri süresince her zaman esnafımızın yanında yer alarak gerekli desteği sağlamaya özen gösteren Devecioğlu, ilçemize 4 katlı modern bir esnaf sarayı inşaa edip kısa sürede esnafımızın hizmetine sundu.

Honaz ilçesinde Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin işyerlerini tamamladı ve değişik yapı kooperatiflerinde de başkanlık yaptı. Bir dönem Honaz Ziraat Odası Başkanlığı ve Honazspor kulübü başkanlığı görevlerinde bulundu.

Honaz Belediye Başkanlığına 2004 ve 2009 yıllarında iki kez seçilen Turgut Devecioğlu evli ve üç çocuk babasıdır.