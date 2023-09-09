Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yeni bir eğitim-öğretim yılı için mesaj yayınlayan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Hedefimiz, yarının büyükleri çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yeni bir eğitim-öğretim yılı için mesaj yayınlayan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Hedefimiz, yarının büyükleri çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olacaktır" dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yeni eğitim-öğretim yılı için açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenler için izlediği programdan bahseden Müdür Çalışkan yaptığı açıklamada, "Biz öğretmenler, bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında da sorumluluk ve yükümlülüklerimizin farkında olarak var gücümüzle vazifemize sarılacağız. Hedefimiz, yarının büyükleri çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olacaktır. Her davranışımızın öğrencilerimizin yüreklerine ve zihinlerine birer tohum olarak düştüğü gerçeğinden hareketle çalışacağız. Öğrencilerimizin millî, manevi ve kültürel değerlerimize bağlı olarak ailesini, milletini, devletini, vatanını ve bayrağını seven, düşünen, bilgiyi sorgulayarak kullanan insanlar olmaları, ülkesinin ve insanlığın yararını gözeterek hayat boyu araştıran, üreten, gelişime açık ve yenilikçi bakış açısına sahip bireyler olmaları için şevkle ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin akademik, meslekî, sosyal ve kültürel açıdan daha iyi yetişmeleri ve öğretmenlerinden en yüksek derecede yararlanmalarını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır. Okullarımızda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesine önem vererek tüm planlamalarımızı yapmış, ders kitapları ile tüm öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı perspektifiyle eğitimin bütün unsurlarını içerecek şekilde; bilim, kültür, sanat, spor alanlarına ve sosyal sorumluluk programlarına yer vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Daima başarının peşinde gideceklerini vurgulayan Müdür Emre Çalışkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır" vecizesinde vurguladığı gibi öğretmenlerimiz toplum ve millet hayatında çok kıymetli bir role sahiptir. Bizler, idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte daima takım ruhuyla hareket ederek kendimizi geliştirmekteyiz. Öğrencilerimizin başarılılarının daha üst noktalara taşımanın farklı yollarını araştırmaktayız. Çalışmalarımızda tüm paydaşlarımızın özverili desteklerinin önem arz ettiğini belirtmek isterim. Bizlere ve çocuklarımıza verdikleri katkılar için başta velilerimiz, hayırseverlerimiz, kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında da öğretmenlerimiz, öğrencileri için fedakâr gayretlerini sarf etmeye, velilerimiz çocuklarımızı desteklemeye devam edeceklerdir. Yarınlarımızın teminatı, gözümüzün nuru öğrencilerimiz de azimle başarılı olma hedeflerine ulaşacaklardır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız bu eğitim-öğretim yılında meslektaşlarım, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük kıvanç duyduğumu belirtir, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nı kutluyor, ilimiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandI.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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