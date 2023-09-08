Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Denizli'de son 1 ayda meydana gelen 7 hırsızlık olayının failleri, JASAT dedektiflerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Denizli'de son 1 ayda meydana gelen 7 hırsızlık olayının failleri, JASAT dedektiflerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla yakalandı. "Genel Temizlik" adı verilen operasyonda gözaltına alınan ve 345 suç kayıtları ortaya çıkan 14 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutukladı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas, Honaz ve Çal ilçelerinde son 1 ay içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ev ve işyerlerinde meydana gelen 7 hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin peşine düşen jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tespit edilen 14 şüpheliyi Denizli'nin Honaz, Çal ve Tavas ilçeleri ile Manisa ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı "Genel Temizlik" adlı operasyonla yakaladı.

345 suç kayıtları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Çal ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan Mustafa O.'nun (33) 76, Hüdai K.'nın (39) 7, Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan Kemal E.'nin (26) 39, Bilal U.'nun (29) 49, Çal ilçesinde iş yerinden hırsızlık suçuna karışan Koray G.'nin (25) 2, Eraycan G.'nin (26) 4, Tavas ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan Mehmet Ö.'nün (45) 6, Muammer Y.'nin (41) 5, Çal ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan Cihan A.'nın (25) 31, Engin A.'nın (45) 31, Mert V.'nin (21) 17, Tayfun A.'nın (27) 36, Honaz ilçesinde iş yerinden hırsızlık Mustafa K. (31) 24 adet v Turgut K.'nın (19) da 18 olmak üzere 14 şüphelini 345 suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

İfade işlemlerinin ardından adli sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Denizli JASAT’tan ‘Genel Temizlik’ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!