Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. K.Y. (32) hakimiyetindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada sürücü K.Y.'nin yanı sıra araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Öte yandan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin de müdahaleye rağmen öldüğü öğrenildi.

Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.