Günlük burç yorumları 1 Ocak 2022 Cumartesi | Yeni yılın ilk aşkını Balık yaşayacak! Başak, yeni yılda duygulara esir olmak yok!2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202490619Forte ne demek, TDK'ya göre Forte kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milli Eğitim Bakanlığına baskın yapar gibi gitmişti! Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Amaç diyalog kurmak değil, gösteri2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2024112451 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı, neden yok?Selenyum ne demek, TDK'ya göre Selenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Linolyum ne demek, TDK'ya göre Linolyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhacirlik ne demek, TDK'ya göre Muhacirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! 15 araç kazaya karıştı: 10 kişi yaralandı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Denizli'nin Merkezfendi ilçesinde karşı şeride geçen minibüsün ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. K.Y. (32) hakimiyetindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada sürücü  K.Y.'nin yanı sıra araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen  112 Acil Servis ekipleri, kimliği tespit edilemeyen bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Öte yandan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin de müdahaleye rağmen öldüğü öğrenildi.

Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Denizli Merkezfendi'de feci kaza! Minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT