Denizli, nüfusunun 2 katından fazla turisti ağırladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697'si ücretli, 460 bin 154'ü ise ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti.
TÜİK tarafından yayınlanan istatistiki verilerek göre, Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze 2 ören olduğu belirtildi. Kentte bakanlığa 2 müzede toplamda 35 bin 927 eser, bir özel müzede ise 2 bin 111 eser olduğu kaydedildi. Denizli'de müzelere bağlı tek yapıdan oluşan 857 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 271 adet de sit alanı olduğu aktarıldı.
Denizli'de 2018 yılında 2 müze ve 2 ören yerini 1 milyon 953 bin 697'si ücretli, 460 bin 154'ü ücretsiz olmak üzere toplam 2 milyon 413 bin 851 kişi ziyaret etti. Kentte ayrıca 107 bin 632 adet müze kart satıldığı da ifade edildi.
Nüfusu son verilere göre, nüfusu yaklaşık 1 milyon 30 bin olan Denizli nüfusu 2018 yılından nüfusunun iki katında fazla turist ağırladı.
Kaynak: İHA
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