Denizli OSB Süper Ligi teknik toplantısı ve kura çekimi yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Süper Liginde heyecan teknik toplantı ve kura çekimiyle yeniden başladı.

Denizli OSB Süper Ligi heyecanı, OSB müdürlük içerisinde bulunan halı sahada başlıyor. 2023 yılı süper lig teknik toplantısı ve ilk maçların kura çekimi yapıldı. Kura çekimi OSM Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş tarafından gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların katılımı ile bu yıl 19.'su düzenlenen Denizli OSB Futbol Süper Ligi müsabakaları kura çekimi yapıldı. Tüm takımların birbirleri ile maç yapacağı turnuvada ilk beş sırada yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele edecek.

Lig usulüne göre mücadele edecek olan takımların temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda konuşan Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, "Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberlik ile firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu arttırmak. Aralarındaki centilmenlik ve dostluğun pekişmesi amacıyla düzenlediğimiz turnuvada çekişmeli bir lig bizleri bekliyor. OSB Müdürlüğü spor tesislerinde oynanacak olan lig müsabakalarımız da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemler görev alacak olup, müsabakalarda yer alan futbolcuların karşılaşma içi sakatlanma, yaralanma vb. rahatsızlıklarında anında müdahale edebilecek Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelen sağlıkçılarımız da hazır bulunacak. 25 Eylül" de start alacak Turnuvamızdaki tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

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19 Eylül Salı günü yapılacak süper kupa finalinden sonra, 25 Eylül Pazartesi süper lig sezonu başlayacak. OSB Süper Liginde toplam 14 takım bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)