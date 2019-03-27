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Denizli sallanıyor! 4,3 büyüklüğünde deprem...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli sallanıyor! 4,3 büyüklüğünde deprem...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 14.27'deik depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

20 Mart'ta Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.

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