Denizli sallanıyor! 4,3 büyüklüğünde deprem...
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 14.27'deik depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.
20 Mart'ta Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.
Etiketler : denizli deprem
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