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Denizli sanayisinin duayen ismi öldü (2)

Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını...

Denizli sanayisinin duayen ismi öldü (2)

CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat'ın yakınları cenazenin 7 Şubat Perşembe günü Denizli'de toprağa verileceğini belirtti.

DHA

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