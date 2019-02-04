Denizli sanayisinin duayen ismi öldü

DENİZLİ Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Sanayi Odası'nın Kurucu Başkanı, DSO Meclis eski Başkanı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin Kurucu Başkanı, Denizli Mimarlar Odası'nın 1 nolu üyesi ve Denizli politika hayatının önde gelen ismi olan Feridun Alpat, Ankara'da hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de dostu ve arkadaşıydı. 20 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yapan Feridun Alpat'ın cenazesi 6 Şubat Çarşamba günü Denizli'de toprağa verilecek.

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DHA