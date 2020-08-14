Denizli Şarköy'de Tapu Müdürlüğü personelinin testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken, salgının tespit edilmesiyle birlikte temaslı kişiler karantinaya alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Denizli'nin Şarköy ilçesinde bulunan Tapu Müdürlüğünde görevli personelde bayram tatili için gittiği Şanlıurfa'dan döndüğünde memleketteki yakınlarına yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine durum tapu müdürlüğünde görevli A.D'ye bildirildi.

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Akabinde ise A.D'nin de koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan 12 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Tapu Müdürlüğüyle aynı binada bulunan kaymakamlık ve adliyede de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Öte yandan tapu müdürlüğünde sadece acil işlemler için iki memur görev yapıyor.

Çalışanların 14 gün boyunca evlerinde karantina altında olacakları bildirildi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KARANTİNADA ?

İçişleri Bakanlığınca 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır.”