DENİZLİ - Vatandaş evden çıkmadı, esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı

Vatandaş evden çıkmadı, esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı

DENİZLİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Salgından önce kentin en kalabalık yeri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çok sayıda mağaza sahibi iş yerini açmazken, dükkanını açan bazı esnaf ise müşteri olmayınca boş kalan kaldırımda top oynayarak zaman geçirdi.

Tüm dünyada olduğu Türkiye?de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kepenk kapatmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, "evde kal" çağrısına uyarak, dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklar boşaldı. Salgından önce Denizli'nin en kalabalık yeri olan ve zaman zaman insanların birbirine çarparak yürüyebildiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, sessizliğe büründü. Bazı mağazalar salgın nedeniyle açılmadı. İş yerini açmak zorunda kalan birkaç esnaf ise, müşteri bulamayınca boş kalan kaldırımda top oynayarak, zaman geçirmeye çalıştı.

Bulvarda fotoğrafçılık yapan Yakup Doğan, ilk kez kaldırımda top oynadıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerimiz çok azaldı. Bu caddede insan kalabalığından yürümek bile çok zor olurdu. Şu an neredeyse kimse yok. Biz de esnaf olarak burada top oynayarak vakit geçiriyoruz. Normalde burada futbol oynamak mümkün değildi" dedi.

Cep telefonu satan esnaf Hakan Çayırlı, kaldırımın normalde Denizli'nin en kalabalık yeri olması gerektiğini ifade ederek, "Burada adeta iğne atsanız yere düşmezdi. Denizli'nin göbeğindeyiz. İnsanların en yoğun olduğu nokta burasıydı. Koronavirüs salgını nedeniyle eski görüntüsünden uzak kaldı. Sağlık her şeyden daha önemli. Eskiden böyle bir aktivite için halı saha kiralamamız gerekirdi. Şimdi caddede top oynuyoruz" diye konuştu.

Aynı bulvarda kuyumculuk yapan Ömer Esenlik ise, "Biz de bu fırsatı değerlendirip spor yapıyoruz. Gelen giden kimse olmayınca esnaf bir araya geldik futbol oynuyoruz. Bir nebze olsun stres atıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA