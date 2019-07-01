Denizli yeni efelerini bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli yöresine ait verdiği halk oyunları kurs kayıtları başladı. 5 Temmuz'da kayıtları sona erecek ücretsiz yaz dönemi kurslarında, Harmandalı, Tavas Zeybeği, Kerimoğlu gibi yöresel oyunlar öğretilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yöresel kültürün mihenk taşlarından olan halk oyunlarının her kesime ulaşmasını sağlamak için düzenlediği ücretsiz kurslarını yaz döneminde de sürdürüyor. 18 yaş ve üstü herkese ücretsiz olarak verilecek. Yenişehir Spor Merkezi, İncilipınar Spor Salonu ve Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kayıtlar 5 Temmuz'da son bulacak. Kursiyerlerin halk oyunlarını hobi ya da profesyonel olarak öğrenme isteğine göre gruplandırıldığı bildirildi. Halk oyunları yaz kursları kapsamında kursiyerlere, "Denizli" yöresine ait halk oyunlarının öğretileceği belirtildi.

Harmandalı, Tavas Zeybeği, Kerimoğlu kurdsları yaz boyunca devam edecek

Kurslar, pazartesi günü 19.45-21.00 saatleri arasında Yenişehir Spor Merkezi'nde, Pazartesi-Salı Günleri 19.45-21.00 saatleri arasında İncilipınar Spor Salonu'nda, Çarşamba günü ise 19.45-21.00 saatleri arasında Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde verilecek. Yaz dönemi boyunca sürecek kurslarda Harmandalı, Tavas Zeybeği, Kerimoğlu gibi yöresel oyunları kursiyerlere öğretilecek.

"Gayemiz bu büyük mirası yarınlarımıza taşınması"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, halk oyunlarının gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayarak, "Halk oyunlarımız ecdadımızın bize bıraktığı en önemli kültür miraslarındandır. Gayemiz bu büyük mirası yarınlarımıza taşınmasıdır. Kültürünü, değerlerini bilmeyen bir toplum kaybolmaya mahkûmdur. Bu nedenle tüm değerlerimizi gelecek nesillere iletmek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA