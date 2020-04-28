Denizli'de, 112 Acil Ambulans İstasyonu çatısında yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bir iletişim firmasının bulunduğu 3 katlı binanın çatısındaki yangına, itfaiye ekipleri 13 araç ve 39 personelle müdahale etti. 112 istasyonunda çalışan personel, ambulansları dışarı çıkardı. Binanın çatısından alevler yükselirken, gökyüzünü duman kapladı. İtfaiye ekipleri binanın çatısına 4 ayrı noktadan suyla müdahale etti. Yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınıp, yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. İlk belirlemelere göre ise yangının, pürmüzle (metal lehimleme aracı) çatı izolasyonu yapılırken çıktığı belirlendi.

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Kaynak: DHA