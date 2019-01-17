Denizli’de 2018 yılında 2 milyon 300 bin muayene yapıldı

2018 yılı verilerini açıklayan Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, kentte geçtiğimiz yıl 2 milyon 300 bin muayene ve 190 bin ameliyat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğünde Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı başta olmak üzere kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Öztürk, Gazeteciler Cemiyeti'ne tam donanımlı ecza dolabı hediye etti. Öztürk, toplantıya katılan basın mensuplarına da, üzerinde "meme kanserini erken fark et, geç kalma sağlıklı kal" yazılı bez torbalar ve çeşitli hediyeler vererek poşet yerine bez torba kullanımına dikkat çekti. 2018 yılı verileri hakkında bilgi veren Öztürk, geçtiğimiz yıl kentte 12 milyon 300 bin muayene ve 190 bin ameliyat gerçekleştirildiğini belirterek, "Denizli İl Sağlık Müdürlüğü özel ve kamu hastaneleriyle çok kalabalık ve büyük bir ordudur. 13 bin 334 personelimizle bugün Denizli halkına sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun 7 bin 216'sı kamu hastanelerinde çalışıyor. Geri kalanı ise özel sektörde çalışıyor. Bugün kamuda 468 uzman hekimimiz ve 451 diyetisyen hekimiz hizmet veriyor. 2018 yılında 12 milyon 300 bin muayene gerçekleştirildi. İlimizde 2018 yılında 190 bin ameliyat gerçekleşti" dedi.

Başkan Boyacı ise, birçok büyükşehirde olmayan hizmetlerin Denizli'de olduğunu belirterek, "Denizli sağlık alanında Ege bölgesinde önemli merkezlerden birisi. Birçok büyükşehirde olmayan olanaklar Denizli'de hastanelerimizde mevcut. Sağlık Bakanlığı halk sağlığı anlamında birçok yeniliğe imza atıyor. Özellikle ilçelerimizde sağlık taramaları yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA