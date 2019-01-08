Denizli’de 2018 yılında AÇM’ye 1 milyon 225 bin 939 çağrı yapıldı

Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) 2018 yılında 1 milyon 225 bin 939 çağrı yapılırken, günlük ortalama çağrı sayısının ise yaklaşık 3 bin 400 olduğu belirtildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tüm Türkiye'de 112 Tek Acil Çağrı Numarasına geçiş uygulaması kapsamında Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün, 2013 yılından bu yana faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. Açıklamada, Denizli'de müdürlüğün "emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman, AFAD" personelleri olmak üzere ortalama 160 kişi ile görev yaptığı belirtildi. 2018 yılında 112 AÇM'ye gelen çağrı sayısının toplamda 1 milyon 225 bin 939 olduğu ifade edilerek, "Aylık ortalama çağrı sayısı 102 bin 161 olarak ölçülmüştür. Günlük ortalama çağrı sayısı 3 bin 400 civarındadır. Bu çağrılar ortalama 1,5 saniye gibi kısa sürede cevaplanmıştır. Bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarındadır. Denizli 112 Acil çağrı merkezi kayıtlarına göre 2018 yılında Denizli genelinde müdahale edilen vaka sayıları toplamı 340 bin 288'dir. Vaka sayılarının kurumlara göre dağılımında, emniyet 219 bin 157, sağlık 85 bin 242, jandarma 23 bin 274, itfaiye 11 bin 305, orman 1 bin 219 ve AFAD kurtarma 91'dir. Aylık yaklaşık 30 bin, günlük ise yaklaşık bin civarında vaka, Acil Çağrı Merkezinden yönetilmektedir" denildi.

Diğer yandan, açıklamada emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman, AFAD gibi kurumlara yapılacak çağrıların "112" numarası altında tek çatı altında da toplandığı belirtildi.

Kaynak: İHA