Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 23.00 sıralarında Denizli Antalya Karayolu, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Zarife Türegün yönetimindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden yola çıktığı sırada Ali Rıza Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Türegün ile yanındakiler Yüksel ve Halil Uğur Tercin ile diğer araçta bulunan sürücü Dinçer, Necip Tunay Dinçer, Erkan Dinçer (5), Neriman Dinçer, Erdem Dinçer (2), Pınar Çelik, Yaşar Çelik (10), Ensar Çelik (8) yaralandı.

Kazada otomobillerin içerisinde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA