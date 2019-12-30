Kandilli Rasathanesi, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Meydana gelen depremin komşu ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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