Denizli’de 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahıs toprağa verildi

Denizli'de 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şahıs ile öldürdüğü şahıslardan birisi toprağa verildi. İş yerlerinde öldürülen iki kardeşin otopsileri devam ederken, katil zanlısının kardeşi de polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesinde dün gece yaşandı. Küçükdere Mahallesi'nde dokuma işi ile uğraşan Hüseyin Aslan (40), iddialara göre 7 bin TL alacaklı olduğu Ramazan Küçük'ün evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Hüseyin Aslan, yanındaki tabanca ile Küçük'e 3 el ateş ederek başından ve göğsünden vurdu. 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evin yakınına park ettiği 35 Z 4274 plakalı otomobile binerek kaçan Aslan ise olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya giderek Küçük'ü öldürdüğü tabanca ile kafasına tek el ateş edip yaşamına son verdi. Hüseyin Aslan'ın cenazesi olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aslan'ın öldürdüğü Küçük ile kısa süre önce dükkan komşusu olduğu ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Ancak ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı ve birbirlerini karşılıklı olarak mahkemeye verdikleri öğrenildi. Olay günü de ikilinin yine telefonda kavga ettikleri ve sonrasında Küçük'ün evine gelen Aslan'ın cinayeti işlediği öğrenildi.

Kardeşlerin cenazesini iş yerine gelenler buldu

Olay sabahında ise Aslan'ın sadece Küçük'ü değil, Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşleri de Eskihisar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde öldürdüğü ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazelerini ise iş yerine gelen çalışanlardan birisinin bulduğu öğrenildi. Akpınar kardeşlerin kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri devam ediyor.

"Hepimiz şaşırdık, bizde bir anda şok olduk"

Cinayetler zincirinin ardından öldürülen Ramazan Küçük, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükdere Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman, çok acı verici bir olay yaşadıklarını ifade ederek, "Akşamüstü saat 19.30 civarında buraya gelmiş evin önüne. Alacak verecek meselesi deniliyor ancak ben bilmiyorum. Bizde anlayamadık, bir anda olmuş. Hastaneye götürdüler, orada vefat etti. Acımız sonsuz ama hiç tasnif edilecek bir şey değil. Allah kimseye göstermesin. 2 tane çocuğu vardı. Allah onlara sabır versin. Benim kayınbiraderim, kendi halinde birisiydi. Hiç kimse ile sorunu yok. Hepimiz şaşırdık ama maalesef oldu, bizde bir anda şok olduk" diye konuştu.

Katil zanlısı toprağa verildi

Cinayetin ardından katil zanlısı Aslan'ın ağabeyi H.A.'nın da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Aslan'ın otopsisinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Aslan'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Aslan'ın Akpınar kardeşleri neden öldürdüğü ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA