Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: İHA
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