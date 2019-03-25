Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.

Kaynak: İHA