Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.
Kaynak: İHA
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