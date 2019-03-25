İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.