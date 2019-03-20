Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (8)

10 KÖYE 600 ÇADIR KURDU

Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkez üssü olan 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD, 600 çadır kurdu. Mahallerin açık alanlarına kurulan çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi. Köylülerin, bu akşamdan itibaren çadırlarda kalabileceklerini açıklandı. Bu arada Kızılay da bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sıcak yemek dağıtımı yapabilmek için seyyar mutfak TIR'ını bölgeye gönderdi. TIR'da 2 bin kişilik yemek yapılıp dağıtılacağı öğrenildi. Kızılay'ın yanı sıra belediye de bölgede evleri zarar gören ve zarar görmese de evlerine gidemeyen vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

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DHA