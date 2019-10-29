Denizli'de 5 bin kişiyle 'Cumhuriyet Bayramı' yürüyüşü 

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, bando takımı eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanın 96'ıncı yıl dönümü çerçevesinde Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Denizlisporlu futbolcular, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Sedat Şahintürk, Hüseyin Altıntaş ve altyapıdaki oyuncular da yürüyüşte yer aldı. Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar coşku içerisinde yürüdü.

'CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK'

Yürüyüşün sona ermesinin ardından konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Zolan, "Bugün Denizli Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Atatürk'ü coşkuyla anıyor, şehitlerimize minnet sunuyor. Sizlerin vatana, bayrağa sahip çıkmasıyla Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

'BU MİLLETİ HİÇBİR ZAMAN BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu yürüyüşün oluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Bugün burada şucu bucu demeden hepimiz ay-yıldızlı bayraklarımızı elimize alıp, Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onun yolunda bu millet durmadan yolunda devam edecek. Bu milleti hiçbir zaman böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız" diye konuştu.

Denizli Valisi Hasan Karahan ise, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Milletimizin böylesine birlik ve beraberliği ABD, Rusya, Kudüs'ten duyuluyor. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bu millet insanlığın son sığınma adasıdır. Bu millet yaşasın ki, dünyada umut var olsun. Bu millet var olsun ki dünyada hak hukuk var olsun" diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ayşenaz Tekeli, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Gözyaşları arasında Mehmet Akif Ersoy'un istiklal şiirini okuyan Tekeli, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

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Kaynak: DHA