Denizli’de 610 farklı asayiş olayında 380 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 19 bin 472 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 164 şahıs yakalanırken, 610 farklı asayiş olayında ise 380 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 13-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 472 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 164 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 130 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 90'nı tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet mermi, 1 adet bıçak, 1 çalıntı köpek, 1 adet çalıntı otomobil, 6 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiştir.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 610 farklı asayiş olayında ise 380 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.

Kaynak: İHA