Denizli’de 9 milyon yıl öncesine ait oklu kirpi ve kuş fosili bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2017 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında geçen yıl 9 milyon yıl öncesinden kalan fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosili tespit edilmesinin ardından bu yıl ise oklu kirpi ve kuş fosili bulundu.

Tavas ilçesinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Kayaca Mahallesi'nde 2017 yılından bu yana yürütülen araştırmalarda 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu. Kazı çalışmalarında yer alan Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrencilerden de oluşan ekibin desteği ile her geçen gün yeni hayvan fosilleri ortaya çıkmaya başladı. Geçen yıl fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosili tespit edilmesinin ardından bu yılki kazılarda, 9 milyon yıl önce yaşadıkları değerlendirilen kedigiller ailesinden bir türü ve oklu kirpi ile kuş fosilleri envantere alındı.

Anadolu'da nadir görülen fosiller hakkında detaylı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden ve yeni fosillerin yanı sıra geçen yılki buluntuların devamına ulaştıklarını belirten Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz. Kuşlar, fiziksel yapıları gereği kemikleri çok narin olur ve fosilleşmeleri çok zordur. Anadolu'da, yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki bu da Anadolu'da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar fosillerin iyi korunduğunu gösteriyor. "Burası Türk paleontolojisi açısından önemli. Öte yandan Almanya'nın en iyi üniversitelerinden Eberhard Karls Tübingen ile bir proje hazırladık. Onlarla da çalışmalar yapacağız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)