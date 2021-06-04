Denizli'de akıl almaz kaza! Park halindeki araca çarptı, 30 metre yükseklikten uçtu: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada midibüsün yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saat 23.00 sıralarında Haytabey Mahallesi girişi yakınlarında meydana gelen kazada, İbrahim Doğru'nun (65) kullandığı 20 BS 567 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki 48 AN 224 plakalı otomobile çarptı. Her iki aracın da yoldan şarampole yaklaşık 30 metre aşağıya düştüğü kazada, midibüs içindeki sürücü Doğru ile yanındaki Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney'in (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTA SIKIŞANLAR AFAD TARAFINDAN KURTARILDI

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk ise itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü Yasin Coşkun'un yol kenarına park ettiği aracından ayrıldığı için kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Midibüs içinde hayatını kaybeden 1'i kadın 3 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Midibüste yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı