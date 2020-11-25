Denizli'de anayolu koşarak geçmeye çalışan kadının feci sonu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iş çıkışı trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saatte yaya yolu yerine anayolu kullanarak karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ayfer Şenol araç çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ayfer Şenol, iş çıkışı saatinde anayolda karşıdan karşıya geçmek isterken en yanlış tercihi yaptı.
Şenol'a, 06 BZS 751 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenol savrularak yere düştü. Ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Şenol’u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazaya karışan aracı yol kenarına çekerken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayfer Şenol’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.