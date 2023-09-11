Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu sezon 500 kilometrenin üzerinde asfalt yol hedefiyle başlattığı seferberlik sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu sezon 500 kilometrenin üzerinde asfalt yol hedefiyle başlattığı seferberlik sürüyor. Çardak ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşarak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, Denizli'nin dört bir tarafında yaptıkları ulaşım yatırımlarıyla vatandaşları daha güvenli ve konforlu yollara kavuşturduklarını vurguladı.

Denizli'de hayata geçirdikleri ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahatini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda planladığı 500 kilometreyi kapsayan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu çerçevede Çardak ilçesinin Çaltı ve Gölcük mahallelerinde hayata geçirdikleri asfalt çalışmalarını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan bir süre yolda incelemede bulundu. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Çardak ilçesinde yaptıkları yatırımları incelemek üzere ziyaret gerçekelştridiklerini belirterek, "Çardak'ta gerçekten çok güzel işler yaptık, inşallah yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Bu sezon başlattıkları asfalt seferberliği ile 500 kilometrenin üzerinde yol yapmayı hedeflediklerini işaret eden Başkan Zolan, "Çok şükür hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. İnşallah eylül ayı sonuna geldiğimizde bu hedefi yakalamış olacağız" diye konuştu.

Riskler bertaraf edildi

Denizli'de ihtiyaç bulunan ve öncelikli olan her yerde asfalt yapılmasıyla ilgili seferber olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Allah'ım işlerimizi kazasız belasız tamamlamayı nasip eylesin. Şu an Çaltı Mahallemizin içinden geçen ve çevre mahallelerimizin de transit geçişlerinde yoğun olarak kullandığı yoldayız. Bu yolumuz daha önce dar ve yoğun trafik olduğu için risk taşıyordu. Bu riski bertaraf etmek için bu güzergahın çevre yolu olması gerekiyordu. Toplamda 2 kilometrelik olan bu çevre yolumuzun son 1 kilometrelik kısmının da asfaltını tamamlayarak yol konforu ve can güvenliği noktasında önlemimizi almış oluyoruz. Bunun yanında Gölcük Mahallemizde de 2,2 kilometrelik asfalt yol çalışmamızı tamamladık ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılayarak yolumuza devam ediyoruz. Şehrimize, Çardak ilçemize, Çaltı ve Gölcük Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Başkan Zolan hemşehrileriyle kucaklaştı

Başkan Osman Zolan incelemerilerin ardından Çaltı ve Gölcük Mahallelerinde hemşehrileriyle kucaklaştı. Bir süre vatandaşların istek ve dertlerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı. Mahalle sakinlerine güzel karşılama ve ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Osman Zolan, bir ve beraber oldukları sürece aşamayacakları engel, varamayacakları hedef, yapamayacakları hiçbir iş olmadığını söyledi.

Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Denizli’de asfalt seferberliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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