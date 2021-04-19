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  3. Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

Denizli'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak ve silahlar konuştu. Babanın oğluna silah doğrultması üzerine bıçak çeken oğul, babasını 6 farklı yerinden bıçakladı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

Denizli’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Alevlenen kavgada silah doğrultan babaya bıçakla karşılık veren oğlu, babasını 6 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTIĞI İÇİN ATEŞ EDEMEDİ

Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat’a doğrultu.

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı. Baba Mehmet Emin Çakat’ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi.

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

BABA HASTANEYE, OĞLU EMNİYETE

Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat’ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de baba-oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna silah doğrultan baba 6 yerinden bıçaklandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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